Soso Maness papa, rares confidences sur ses deux enfants : "C'est exceptionnel"

Vie de quartier, détail, 4x4 teintés et autres carnavals : Soso Maness commence à "penser" au fait que ses paroles sont un peu limite pour ses enfants. "Parfois, je me dis : 'C'est compliqué'. Mais papa va leur expliquer qu'il fallait faire danser la France", blague-t-il sous les rires des journalistes. Quant à un éventuel feat avec ses enfants plus tard, à la Seth Gueko : "S'ils sont bons oui, s'ils sont claqués c'est mort !"

Qu'ils plongent dans le rap ou dans la comptabilité, Soso Maness veut simplement que ses enfants soient "heureux et en bonne santé". "Dans tous les cas, leur papa fera en sorte de les accompagner, de les écouter. Moi je ne suis pas de cette génération... Mon papa, je l'ai vu rigoler trois fois dans ma vie (...) J'avais cette peur, cette crainte-là de ne pas être assez mature et responsable, mais après je pense que c'est dans notre code génétique, on apprend avec le temps", affirme-t-il.

Très discret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille, Soso Maness prend un soin rigoureux à ne pas en dire trop sur celle qui fait battre son coeur depuis près de deux décennies, et dont on ne connait pas même le prénom. Il lui a tout de même dédié tout un titre, Madame Maness, dans son dernier album paru ce vendredi 4 juin : "C'est une question de sensibilité, de moment. Ce sont des sons que tu fais avec le coeur, pas pour que les gens kiffent. C'est une question de ressenti. J'ai décidé de le faire à mon troisième album (...) Je lui ai fait écouter avant, je voulais qu'elle valide. Elle a kiffé. C'est bien de laisser une trace d'amour éternelle. Même quand on ne sera plus là, le son le sera encore."