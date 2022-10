Star Academy : Louis clashe gratuitement Shy'm, Nikos Aliagas ne laisse pas passer...

Un nouveau prime de la Star Academy a été diffusé ce samedi 29 octobre sur TF1. Ce n'est pas un mais deux candidats qui ont été éliminés à l'issue de l'émission. Si Julien et Stan ont eu la chance de pouvoir regagner l'enceinte du château de Dammarie-les-Lys, Ahcène et Cenzo n'ont malheureusement pas pu retrouver leurs camarades de promotion. Mais ils ont de quoi se consoler puisqu'ils auront non seulement chanté avec de grandes stars de la musique mais également assisté à de sacrés moments de télévision.

Louis en a offert un (parmi tant d'autres) au cours de la soirée. L'élève studieux et sensible s'est lâché comme jamais au cours de la prestation qu'il a livrée avec le groupe Hyphen Hyphen. Le plateau était en feu, l'ambiance bouillante. De quoi donner des envies complètement folles aux deux artistes présents sur scène et emportés par l'élan de la foule. A quelques secondes de la fin de la chanson, Louis et Samanta Cotta se sont jetés dans le public qui a joué le jeu et les a fait surfer sur la foule. Un moment que Louis redoutait, lui qui avait conscience de la tournure que les choses pouvaient prendre.