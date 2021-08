Stéphane Bern : "Ne soyez pas jaloux...", photo complice avec son jeune compagnon Yori

Depuis qu'ils se sont mis en couple, Stéphane Bern (57 ans) et Yori Bailleres (dont l'âge reste incertain, entre 36 et 38 ans) s'affichent volontiers sur la Toile. Et les curieux veulent en savoir plus sur celui qui partage désormais la vie de l'animateur. Ancien DJ, il s'est illustré dans sa jeunesse en participant au concours de beauté Mister Gay Europe.

Depuis, il s'est reconverti en businessman après avoir lancé le site de rencontres pour hommes Le Cercle de Socrate. Un moyen de faire des rencards avec d'autres hommes en évitant les incontournables Grindr et Hornet. "Grâce à un logiciel de compatibilité élaboré par des psychiatres et des psychologues spécialistes du couple gay, le club s'engage à vous contacter uniquement lorsqu'il détecte un membre prometteur correspondant à l'ensemble de vos critères de recherche", affiche le site.