Stéphane Bern, son départ de RTL : un problème d'argent ?

La rentrée se prépare activement du côté des stations de radio. RTL en particulier a opéré de gros changements en se séparant de l'un de ses animateurs : Stéphane Bern. "RTL et Stéphane Bern ont en effet choisi de mettre fin, à l'issue de la saison en cours, à leur collaboration qui avait démarré en 2011", a-t-il été confirmé via un communiqué officiel le 19 mai 2020. Après neuf ans passés à animer À la Bonne Heure!, le gardien du patrimoine français tire donc sa révérence et s'est trouvé une nouvelle famille auprès d'Europe 1. Il débarquera à partir de la fin du mois d'août et co-animera une émission inédite avec Matthieu Noël entre 16h et 18h autour de l'Histoire évidemment.

Conscient de ne plus partager les mêmes centres d'intérêt que RTL, l'animateur confiait à 20 Minutes que la station n'avait "visiblement plus envie de (lui)". Et il ne croyait peut-être pas si bien dire au vu des dernières révélations du Parisien. Lors d'un article paru ce dimanche 31 mai, le quotidien a rapporté les propos recueillis des dirigeants de RTL, lesquels ont indiqué que la passion de leur animateur vedette était bien moins dévorante qu'à ses débuts. "Nous étions d'accord avec lui sur le fait que l'émission s'était essoufflée après neuf saisons. C'est très difficile de se renouveler", a expliqué Gauthier Hourcade, le directeur des programmes.

Mais est-ce bien là toute l'histoire ? D'après "un ponte de la station" dont l'identité est gardée secrète, Stéphane Bern commençait surtout à agacer autour de lui. "La vérité, c'est que Stéphane Bern s'est reposé sur ses lauriers, car il se croyait protégé, comme du temps de l'ancien patron Christopher Baldelli." La faute également à son salaire qui serait devenu trop pesant pour RTL. "Mais depuis l'arrivée de Régis Ravanas, plus personne ne l'est. L'époque est aux économies. Et le nouveau patron n'est pas impressionné par la proximité de l'animateur avec le couple Macron". Un départ plus houleux que prévu donc...