Stéphane Plaza achète un chic appartement à Paris : photos de la vue incroyable et de l'intérieur !

Il aurait pu voir les mouettes, le ciel gris et les chalutiers de la Bretagne, région où il avait annoncé son déménagement mais, finalement, Stéphane Plaza a choisi de rester vivre à Paris. L'animateur star de M6 a acheté un vaste appartement dans le Marais. On imagine que le coût devait être très élevé et ce n'est pas la récente photo postée sur Instagram qui viendra le démentir quand on sait la vue qu'il s'offre...

Jeudi 2 juin, Stéphane Plaza a posté dans la story de son compte Instagram une photo prise depuis son nouveau domicile. "Sympas la vue, non ? Déménagement prévu en août", a-t-il commenté. Force est de lui donner raison puisque l'on peut découvrir que le businessman à la tête d'un réseau d'agences franchisées à travers la France à une vue sur la Seine, précisément sur le Pont Neuf, dans le 1er arrondissement de la capitale. Depuis son balcon, il semble avoir vue sur l'île de la Cité. Ce qui laisse à penser qu'il a acheté un appartement au niveau du Quai du Louvre. Le prix moyen au mètre carré y est estimé à un peu plus de 14 000 euros.

Dans les pages du Journal du Dimanche, Stéphane Plaza a récemment révélé cet achat incroyable. "Mon appart va enfin arriver. C'est le premier appartement que j'achète pour y vivre. En attendant la fin des travaux, j'habite un studio de 17 mètres carrés en face, c'est pratique (...) C'est un 50 mètres carrés, auquel je viens d'ajouter 36 mètres carrés en achetant l'appartement du dessous, les travaux seront finis fin mai. (...) Il y a beaucoup de vie, de bars et de magasins ouverts le dimanche justement, avec aussi de bonnes adresses de brunchs et de marchés", avait expliqué l'animateur de Maison à vendre ou Chasseurs d'appart. Il faut pour cela marcher un peu au niveau du quartier des Halles par exemple.

Stéphane Plaza, qui parlait de travaux terminés en mai dans le JDD mais a pourtant évoqué un emménagement en août prochain dans sa story, a donc acheté un appartement qui pourrait valoir... 1,2 million d'euros ! Mais l'animateur a les moyens puisqu'on apprenait l'an dernier grâce à BFM Immo qu'il avait par exemple perçu des revenus de 1 526 077 euros avant impôts en 2020...