Stéphane Plaza transparent sur son orientation sexuelle : "Va-t-on me croire, c'est une autre histoire !"

C'est une révélation à laquelle personne ne s'attendait. Depuis qu'il est connu, Stéphane Plaza a toujours entretenu le flou sur sa vie privée, à tel point que ses fans n'ont jamais vraiment su s'il aimait les femmes ou les hommes. Était-ce vraiment si important ?

En effet, jusqu'à présent, Stéphane Plaza parlait toujours de "personne" et ne rentrait jamais dans les détails de son intimité. Mais le 29 mai dernier, dans le nouveau numéro Journal du Dimanche, un portrait était consacré à l'agent immobilier et ce dernier a enfin levé le mystère sur son orientation sexuelle. "Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi", s'était-il d'abord étonné face à la curiosité du public. Et pour lui de se lancer : "Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà."

Mais alors, pourquoi Stéphane Plaza a-t-il décidé de jouer carte sur table après autant d'années ? Contacté par TV Magazine pour une interview parue le 6 juin, il a expliqué avoir simplement voulu mettre fin aux bruits de couloir en tout genre à son sujet. "J'ai toujours laissé courir la rumeur et ça fait quinze ans qu'on me pose la question. J'ai clarifié les choses car on pensait que je me cachais", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Je vais à la Gay Pride, je suis pour le mariage pour tous, mais je reste hétérosexuel. Il n'y a pas de revendication. Ça s'est fait comme ça. Après, va-t-on me croire, c'est une autre histoire !"

Il est vrai que Stéphane Plaza a toujours joué avec son charme, auprès des femmes comme auprès des hommes. Dans ses émissions, il n'est pas rare de le voir "draguer" les candidats avec humour et sans gêne aucune. La figure de M6 est de la même nature dans la vie privée, lorsqu'il est avec ses amis. Récemment par exemple, il jouait la provocation avec Hugo Manos sous les yeux de son chéri Laurent Ruquier. On a également déjà demandé à Stéphane Plaza s'il n'était pas un peu trop proche de son camarade Jeanfi Janssens, qu'il côtoie quotidiennement. Mais à ce moment-là, il laissait un indice sur son orientation sexuelle. "Sans rien dévoiler, nous n'avons pas la même sexualité", lâchait-il pour TV Grandes Chaînes