Stromae dans un restaurant de luxe à Dubaï : rencontre improbable avec des stars de télé-réalité

Dubaï continue d'attirer du beau monde. Dernièrement, c'est Stromae qui y a posé ses bagages. Le célèbre artiste belge de 35 ans a notamment passé la soirée de lundi 28 décembre au Verde Dubaï, ce restaurant français de luxe qui, après Paris et Saint-Tropez, a pris ses quartiers dans l'un des plus beaux palaces de la ville, à savoir l'hôtel Four Seasons Jumeirah Beach. L'établissement est très connu pour sa vie nocturne inégalée où les shows et les fêtes se multiplient. De quoi attirer de nombreuses personnalités. On sait par exemple que Nabilla y a ses habitudes, tout comme Manon Marsault et Julien Tanti. Stromae a d'ailleurs rencontré le couple de Marseillais, acceptant de prendre la pose avec lui.

Via leurs réseaux sociaux, Julien et Manon se sont empressés de partager leur chance avec leurs millions de followers. "Stromae, on attend le nouvel album", a commenté la maman de Tiago (2 an) et Angelina (4 mois le 2 janvier) sur le cliché. Le chanteur aurait-il laissé entendre qu'un nouveau projet musical allait prochainement voir le jour ? Le mystère reste pour l'heure entier même si, en novembre dernier, le mari de Coralie Barbier assurait dans les pages de Libération ne pas avoir abandonné la musique. "Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres...", confiait-il. Et pour lui de promettre : "Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date". Affaire à suivre donc...

Stromae n'est pas la seule superstar a avoir passé du bon temps avec les Tanti ce soir-là. En effet, comme en témoignent les stories Snapchat de Julien, le footballeur Florian Thauvin s'est joint à leur table. Joueur pour l'Olympique de Marseille, il ne fait aucun doute que le papa du petit Alessio (7 mois, né de ses amours avec l'ex-Miss Charlotte Pirroni) s'est très bien entendu avec le plus célèbre des fratés.

La soirée déjà très arrosée avec plusieurs bouteilles de champagne a apparemment continué jusqu'au bout de la nuit puisque Manon Marsault a indiqué que son mari et elle ne rentraient pas seuls. "Quand on laisse notre place dans le van, c'est qu'on a des invités de taille", a-t-elle écrit depuis son véhicule de luxe...