Suicide de Caroline Flack : son compagnon bien entouré pour ses obsèques

Caroline Flack, ex du prince Harry, et Lewis Burton entretenaient une relation compliquée. En décembre dernier, l'animatrice avait été arrêtée pour l'avoir frappé. "Un accident", avait-elle expliqué dans un message dévoilé après sa mort par sa famille. Malgré les hauts et les bas de leur relation, Lewis Burton ne veut garder que les bons souvenirs. "Mon coeur est brisé, nous avions quelque chose de si spécial, avait écrit le joueur de tennis sur Instagram au lendemain de la mort de sa compagne. J'ai tellement de peine, tu me manques tellement, je sais que tu te sentais en sécurité avec moi, tu disais tout le temps que tu ne pensais à rien d'autre lorsque tu étais avec moi. Je n'étais pas là cette fois et je n'arrête pas de demander pourquoi." Lewis Burton faisait ici référence à la fragilité psychologique de sa compagne qui a fini par l'emporter à seulement 40 ans.