Sylvie Tellier complice avec Alexandra Vandernoot au ski, duo 100% charme à Courchevel

Il n'y a rien de mieux que le grand air pour recharger les batteries et faire le plein d'énergie avant les fêtes de fin d'année. Alors c'est direction la station de ski très prisée de Courchevel que Sylvie Tellier et la comédienne Alexandra Vandernoot ont mis le cap pour un week-end bien mérité face à une montagne couverte de son manteau neigeux. Les deux femmes célébraient plusieurs événements : l'ouverture de la saison de ski dans la station et le vernissage de l'exposition de l'artiste plasticienne Leloluce le 11 décembre dernier. Elles ont posé leurs valises à l'hôtel Annapurna, très réputé à Courchevel, pour un séjour de rêve.

C'est donc entourée de Sandra Pinturault, la fille du propriétaire de l'hôtel de luxe, chalet respectant l'esprit montagne, tout en alliant confort et modernité, de l'actrice Emmanuelle Galabru et de son compagnon Christian Cartier que Sylvie Tellier et Alexandra Vandernoot, star d'Ici tout commence et Family Business, ont passé de bons moments. Dégustation de délices sucrés, admiration des deux sculptures (une Télécabine remonte-pentes et un un ours de 2 mètres) conçues par Leloluce et descente à skis... Les deux blondes, très complices et aux anges de se retrouver, ne se sont pas ennuyées. Un bon moyen de changer les idées de Sylvie Tellier à quelques jours de la fin de son règne au comité Miss France.

Sylvie Tellier, une page se tourne

Élue Miss France en 2002, Sylvie Tellier s'était fait une place de choix au sein du comité Miss France quelques années après la fin de son règne. En tant que directrice, la maman d'Oscar, 12 ans, Margaux, 8 ans et Roméo, 4 ans, organisait l'élection, veillait à délivrer les bons conseils aux Miss en compétition et à les aiguiller dans le rôle de Miss France tout au long de leur règne. Un défi qu'elle a relevé haut la main pendant dix-sept ans avant d'annoncer son départ en août dernier.

Si pour beaucoup, une mésentente entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de la société Miss France, serait la cause de son départ, la principale intéressée a fini par sortir du silence et expliqué les raisons qui l'ont poussée à quitter ses fonctions. Elle, qui s'était tant battue pour faire perdurer la tradition Miss France, n'aurait pas supporté les changements apportés concernant les règles de participation au concours, incluant désormais les tatouages et les mères de famille à tenter leur chance. Un livre se ferme, un autre est sur le point de s'écrire.