Tahar Rahim : Sweat à capuche et air malicieux, il illumine les Champs-Elysées avec Anne Hidalgo !

À peine les citrouilles et les costumes effrayants ont-ils été rangés au placard que la saison de Noël fait son apparition. Oubliés bonbons, sorts et autres maquillages de tête de mort, place aux sapins de Noël, aux guirlandes, aux catalogues de jouets, aux appels au Père-Noël et aux chocolats chauds au coin du feu ou du chauffage pour les plus chanceux de la fin d'année ! En attendant le passage de l'homme le plus attendu chaque mois de décembre, Paris s'est parée de ses plus belles lumières pour se plonger dans la féérie de Noël dont tout le monde a bien besoin en ce moment.

C'est devenu une tradition : tous les ans, Anne Hidalgo se fait accompagner d'une célébrité pour lui donner un coup de main et faire s'illuminer la plus belle avenue du monde à l'approche de Noël, les Champs-Elysées. Après Beth Dito, Karl Lagerfeld, Lily-Rose Depp, Jessica Chastain, Louane ou encore Clara Luciani l'année dernière, ce fut au tour de grand acteur Tahar Rahim d'être sollicité par la mairie de Paris pour venir assister Anne Hidalgo sur l'événement. Le comédien, papa de trois enfants nés de son mariage avec Leïla Bekhti, ne s'est pas fait prier pour honorer l'invitation.

Du grand show sur les Champs-Elysées

Ce dimanche 20 novembre, Tahar Rahim, sweat gris et gros manteau sur le dos, est apparu tout sourire et l'air malicieux au côté de la maire de Paris pour ce moment féérique et plein de magie. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'illuminer la plus belle avenue du monde à l'aide d'un simple bouton. S'il n'était pas accompagné de sa chérie, il n'en était pas moins bien entouré pour autant.

Outre Anne Hidalgo, Tahar Rahim a pu compter sur la présence de Jeanne d'Hauteserre, maire du 8ème arrondissement de Paris, Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Elysées, Christopher de Lapuente. Le groupe a fait le décompte avant de voir exploser une multitude de confettis et d'observer toutes les lumières dorées habiller pour une durée de quelques semaines l'avenue menant à l'arc de Triomphe. Une soirée lumineuse qui a donné du baume au coeur à tous les spectateurs !