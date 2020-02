Taylor Swift : Son père se retrouve seul face à un intrus dangereux

D'après les informations du Tampa Bay Times, le père de Taylor Swift a été victime d'une effraction à son domicile de St Petersburg, en Floride, aux États-Unis. Présent dans son penthouse estimé à 4 millions de dollars, Scott Kingsley Swift, 67 ans, se serait retrouvé seul face à son agresseur.

Des faits qui se seraient produits aux alentours de 22 heures, lundi 17 janvier 2020. L'homme- identifié plus tard comme étant un certain Terrence. H, âgé de 30 ans- aurait réussi à escalader les 13 étages de l'immense tour, où se trouve l'appartement du père de l'artiste. Une hérésie dans cette résidence ultra-sécurisée, où on ne peut prendre l'ascenseur qu'une fois muni du bon badge.

Le suspect, Terrence. H n'en serait pas à son coup d'essai. Nos confrères américains indiquent qu'il avait déjà arrêté maintes fois, pour, entre autres, violences conjugales, agression avec arme mortelle, kidnapping ou encore cambriolage. Il se s'est donc introduit dans l'appartement de Scott Kingsley Swift en utilisant l'escalier d'urgence- comme le veut la tradition américaine en cas d'incendie- qu'il a emprunté en se faufilant dans le parking de l'immeuble, comme le montrent les rushs d'une caméra de surveillance visionnés par nos confrères.

Le Tampa Bay Times explique qu'au même moment, Scott Swift rentrait chez lui. C'est là qu'une "altercation" aurait éclaté entre les deux hommes, et Terrence. H aurait pris la fuite. Le père de Taylor Swift a ensuite contacté les autorités. Un mandat d'arrêt a été retenu contre le suspect, qui a ensuite été arrêté. Le père de famille de 67 ans a formellement reconnu son agresseur. Placé en détention provisoire avec une caution à 50 000 dollars, il fait désormais face à une peine de prison.