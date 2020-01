Thierry Ardisson remporte son procès contre C8 moins d'un an après son départ

Une page se tourne pour Thierry Ardisson. En août 2019, le célèbre homme en noir poursuivait C8 en justice pour "rupture brutale de dépendance économique", car son contrat n'avait pas été renouvelé faute de budget suffisant. Plusieurs mois ont passé depuis cette contre-attaque et la justice a aujourd'hui tranché.

Nos confrères de La Lettre A indiquent que le tribunal de commerce de Paris a pris parti pour Thierry Ardisson, estimant que la chaîne du groupe Canal+ avait manqué à ses devoirs en "rompant brutalement les relations commerciales" avec son animateur phare. Toutefois, l'animateur de 71 ans n'aura pas obtenu autant qu'il l'aurait souhaité. Réclamant au début près de 7 millions d'euros de dommages pour couvrir son préjudice ainsi que celui des 90 salariés licenciés, il n'aura obtenu finalement que 811 500 euros. Cette décision, le tribunal la justifie en précisant que C8 aurait dû notifier les équipes des Terriens du samedi et sa déclinaison du dimanche quatre mois et demi avant de les remercier. Toutefois, il considère que Thierry Ardisson a "contribué à son propre dommage" en s'opposant à une production moins coûteuse de ses émissions. En cela, aucun préjudice moral et professionnel n'a été retenu.

Pour rappel, Thierry Ardisson décidait malgré lui de claquer la porte de C8 en mai dernier, car "la chaîne n'[avait] plus les moyens de se l'offrir" comme l'avait rapporté Le Parisien à l'époque. L'époux d'Audrey Crespo-Mara avait ensuite une dernière fois mis les choses au clair dans une tribune libre. "Quand le propriétaire du groupe auquel vous livrez une émission depuis treize ans vous demande la même chose pour la saison suivante pour la moitié du prix, et que ce n'est pas négociable, vous êtes 'viré'. C'est le mot. Il y a treize ans, Patrick de Carolis me virait de France 2, aujourd'hui, Vincent Bolloré me vire de C8. Sans préavis. Who's next ?" Personne a priori, car pour l'heure, Thierry Ardisson n'a pas prévu de retour à l'antenne.