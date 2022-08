Thomas et Jacques Dutronc complices et "pudiques" : ils racontent leur relation très spéciale dans Sept à Huit

Entre Thomas et son père Jacques Dutronc, c'est une histoire de famille ! Fruit de la relation entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy, deux figures emblématiques de la musique dans les années 60 et 70, Thomas Dutronc, fils unique du couple, a vécu de près l'immense notoriété de ses parents.

Dimanche 28 août, le père et le fils Dutronc étaient les invités du Portrait de la semaine dans le nouveau numéro de Sept à huit sur TF1. Interrogés par la journaliste Audrey Crespo-Mara dans leur refuge de Monticello en Corse, les deux artistes, de natures pudiques, ont évoqué leur relation. "La famille Dutronc est très pudique", a insisté Thomas Dutronc.

C'est un père extraordinaire, intelligent, drôle et sensible

Si le père a reconnu avoir été quelque peu absent en raison de ses activités professionnelles, le fils, lui, s'est montré plein de tendresse pour ses parents : "J'ai deux parents qui sont merveilleux, très beaux, très doués pour créer des chansons formidables et que le monde aiment. Mais ça ne m'a pas trop écrasé dans mon enfance parce que j'avais beaucoup d'amour et d'admiration de la part de tout le monde", a-t-il confessé. Ce dernier, qui ressemble trait pour trait à son père, a été plein d'éloges pour son géniteur. "C'est un père extraordinaire, intelligent, drôle et sensible", a exprimé Thomas Dutronc en reconnaissant aussi le côté "grand enfant" de son père Jacques. "On avait un petit côté copains tous les deux", a-t-il ajouté.

Le père et le fils Dutronc ont également profité de cet entretien pour évoquer l'état de santé de Françoise Hardy qui n'a pu pas venir les voir dans le cadre de leur tournée Dutronc & Dutronc. Les deux artistes seront d'ailleurs à l'Accor Arena de Paris le 21 décembre prochain. "La tristesse, c'est qu'elle n'a même pas pu venir nous voir. Elle ne pourra, je pense, jamais", a regretté son fils Thomas avant de conclure sur une note un peu plus positive : "Enfin, elle regarde plein de petits films sur YouTube, que les gens font avec leur téléphone." "Moi, je le fais avec Thomas mais c'est surtout pour elle, tout ça. Je crois que ça la rend heureuse", a complété Jacques Dutronc.