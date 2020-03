Thomas Vergara touché par le coronavirus ? Le verdict est tombé...

"Thomas, depuis tout à l'heure, tousse et a de la fièvre, donc je suis quand même un peu inquiète", a confié Nabilla mercredi 18 mars 2020 dans Touche pas mon poste. Rapatriée d'Afrique du Sud en urgence, où la star tournait l'émission Love Island, Nabilla craint que le père de son fils Milann n'ait pas contracté le coronavirus. Jeudi 19 mars, le jeune homme, lui aussi inquiet, s'est rendu chez le médecin.

De retour à Dubaï, Thomas Vergara a publié une vidéo sur Snapchat dans laquelle il a déclaré : "Je m'apprête à faire un contrôle, j'ai la toux, j'ai mal à la gorge, j'avais de la fière là ça a un peu baissé, mais bon... je vais faire un petit test, je suis chez le médecin, j'attends." Il se filmait avec un masque sur le visage pour se protéger et protéger les autres.

Peu de temps après ce rendez-vous, Thomas Vergara a donné de ses nouvelles. "Je me suis inquiété un peu pour rien. J'ai préféré prévenir que guérir (sic)", a-t-il lancé tout en se baladant. Le diagnostic est donc tombé après de longues heures d'inquiétude et il est le suivant : "J'ai une bronchite en fait. C'est dû à la climatisation." Le papa de Milann est donc rassuré !

Il l'est certainement aussi pour son fils à qui il ne pourra donc pas transmettre le Covid-19. Une bonne nouvelle, rassurante, car le tout petit bébé avait lui aussi de la fièvre hier. "On devait faire des courses, mais on ne va pas y aller. Mon fils a un peu de fièvre. Le médecin est venu, apparemment c'est dû au voyage. On espère que ça va aller. On va rester tous les trois à la maison. (...) Ce matin, ça allait, mais tout à l'heure, il a commencé à avoir de la fièvre. Du coup, on était inquiet. Le médecin a donné des médicaments à mon fils, ça m'angoisse un peu. J'essaie de ne pas le montrer", avait expliqué Nabilla. Tout devrait donc rapidement rentrer dans l'ordre !