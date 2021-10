Tir mortel d'Alec Baldwin : une photo prise juste avant le drame dévoilée, Halyna Hutchins présente

Un collègue de la défunte Halyna Hutchins a partagé une photo de l'un des derniers moments de la directrice de la photographie sur le tournage du film Rust, juste avant que le tir accidentel ne retentisse. Serge Svetnoy était électricien pour les besoins du western produit par Alec Baldwin. Il avait publié une photo datant du 22 octobre 2021 sur Facebook, "la dernière avec Haylna sur le tournage".

Cette photo semble avoir été prise dans l'église située sur le ranch du Nouveau-Mexique (États-Unis) où Alec Baldwin a tiré cette balle accidentelle. On y voit une petite équipe entourant Alec Baldwin, costumé, alors que l'opérateur caméra prépare la scène jouée. Sur la photo, on voit qu'Halyna Hutchins fait face à Alec Baldwin. On ne sait pas exactement quand le tir fatal a été tiré après la capture de cette photo.