Touche pas à mon poste : Une chroniqueuse raconte sa rencontre glaçante avec Harvey Weinstein

Ce vendredi 11 février 2022, Cyril Hanouna a accueilli une petite nouvelle autour de sa table de chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Il s'agit de Béatrice Rosen, une jolie blonde à la carrière impressionnante. En effet, méconnue en France, elle s'est fait un nom aux États-Unis en jouant dans de nombreux films à succès comme The Dark Knight au côté de Christian Bale. Rien que ça !

Béatrice Rosen va désormais tenter de conquérir le public français et Cyril Hanouna n'a pour cela pas manqué de la faire réagir sur tous les sujets de la soirée. La comédienne a notamment partagé son avis sur les scandales actuels autour de Jean-Jacques Bourdin et Ary Abittan. Elle en a alors profité pour se confier sur sa propre expérience avec un prédateur sexuel, à savoir Harvey Weinstein. Le producteur de cinéma américain a défrayé la chronique lorsqu'il a été dénoncé par plusieurs actrices pour agressions sexuelles et viols. Les conséquences de cette affaire ont été mondiales et ont contribué à faire évoluer des mouvements comme MeToo. En 2020, il a été condamné à 23 années de prison ferme. Un verdict contre lequel il a décidé de faire appel.

"Dans l'affaire Weinstein par exemple, je connais tous les cas de figures, je connais les jeunes femmes qui vont dans sa suite à 4h du matin pour discuter contrat et j'ai aussi eu une proposition d'Harvey Weinstein d'aller le rejoindre à 2h du matin", a-t-elle révélé avant de préciser qu'elle avait aussitôt refusé son invitation. "On était à un événement à l'époque, c'était près des Champs-Élysées. Il y avait beaucoup de monde autour, et heureusement, et il me dit : 'Est-ce que tu veux me rejoindre au Ritz à telle heure ?' et je lui ai dit 'Non merci'. J'ai essayé d'être polie, j'ai dit 'Non merci, je suis fatiguée, je vais rentrer'. Et il me dit : 'Mais tu sais qui je suis ? Tu veux continuer ta carrière d'actrice ?' Voilà. Et il y avait du monde autour heureusement, sinon je ne sais pas ce qu'il se serait passé", a-t-elle recontextualisé. Des confidences qui font froid dans le dos.