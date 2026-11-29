Le prime de la Star Academy diffusé ce samedi 28 novembre était à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Il faut dire que la soirée avait un goût quelque peu particulier puisque pas moins de huit élèves étaient sur la sellette à l’exception de Cameron, Félix et Zoé, tous les trois immunisés cette semaine.

C’est sous la forme de face-à-face que les élèves en danger se sont affrontés. Maud était contre Leelou sur le titre "La Grenade" de Clara Luciani, Isabella contre Ydriss sur "I love you" d’Yseult, Noémie contre Brieuc sur "Promise Me" de Beverley Craven, et Kylian contre Mélina sur "I don’t want to miss a thing" d’Aerosmith. A l'issue de ces duels, 4 élèves ont été repêchés par le public : Kylian, Maud, Isabella et Noémie ont convaincu et ont ainsi pu conserver leur place au château.

L'étau s'est alors resserré pour Mélina, Leeloo, Ydriss et Brieuc, plus que quatre à se retrouver en danger. Ils avaient la lourde tâche de prouver toute la hauteur de leur talent sur l'ancien hymne de la Star Academy, "Ne partez pas sans moi" de Céline Dion.

Qui de Mélina, Leeloo, Ydriss et Brieuc a quitté l'aventure ?

Parmi les 4 élèves encore sur la sellette, un premier a été repêché par le public : il s'agit de Mélina. Le second s'est vu attribuer une nouvelle chance grâce aux professeurs et c'est à Leeloo que Mosimann et tous les autres ont accordé ce privilège. En toute fin de soirée, c'est donc Ydriss et Brieuc qui ont attendu le vote tant redouté des élèves de la promotion qui ont dû les départager. A 4 voix contre 2, c'est Ydriss qui succède à Amel et qui a quitté l'aventure à l'issue de ce 7ème prime.

Dernière à voter, Maud s'est confondue en excuses auprès d'Ydriss avant que toute la promotion ne vienne lui dire au revoir. Un câlin collectif auquel Nikos Aliagas et Karima Charni ont assisté impuissants après "un prime de montagnes russes" : "C'est les règles depuis 25 ans. C'est vrai qu'on vit des émotions, ce sont les montagnes russes. C'est exactement ce qu'on se dit chaque semaine [...] à chaque fois on les voit sur le banc des nommés, on en voit aucun sortir, aucun. Mais malheureusement, chaque semaine on en perd un." Des départs qui seront de plus en plus difficiles à vivre à ce stade de l'aventure.

D'après les informations de nos confrères de Puremédias, nouveau prime de la Star Academy a été suivie par 2,37 millions de téléspectateurs soit 14,5% de PDA sur l'ensemble du public, 29,8% de PDA sur les FRDA-50 et 28,4% des 25-49 ans de 21h12 à 22h16 puis par 1,92 million de téléspectateurs soit 17,7% de PDA sur l'ensemble du public, 33,6% de PDA sur les FRDA-50 et 29,4% des 25-49 ans de 22h25 à 23h59.