Gad Elmaleh n’aurait jamais imaginé que Marseille prendrait une telle place dans sa vie professionnelle. Pourtant, depuis près de deux ans, l’humoriste y possède son propre comedy club sur le Vieux-Port. Un établissement baptisé le Vig’s, qui a ouvert ses portes le 3 février 2025 et qui accueille désormais une nouvelle génération d’artistes. Mais saviez-vous que derrière ce projet, il n’y avait initialement ni stratégie ni volonté particulière de s’installer dans la cité phocéenne. Tout est parti d’une conversation avec un ami d’enfance.

Invité de l’émission Les Tchatcheurs, sur ICI Provence, Gad Elmaleh est revenu sur les circonstances assez inattendues qui l’ont poussé à se lancer dans cette aventure. “Je n’aurais pas imaginé monter un comedy club à Marseille. C’est un concours de circonstances assez drôle, parce qu’après, j’ai commencé à rencontrer et à connaître Marseille”, a-t-il expliqué. À l’origine de cette histoire, un certain Stéphane, son ami de longue date, qui possède plusieurs établissements dans la ville. Un jour, ce dernier lui parle d’un local disponible à proximité de ses restaurants et de ses bars. Son idée ? Y organiser des concerts. “Ouais, il y a un local à côté de chez moi, une petite salle, j’ai envie de mettre des guitares”, lui aurait lancé son ami. Une proposition qui laisse Gad Elmaleh quelque peu perplexe. “Mais ça veut dire quoi, des guitares ?”, lui demande-t-il alors.

Stéphane imagine simplement des musiciens venant jouer dans une ambiance conviviale, à la manière des Gipsy Kings. Mais lorsque l’humoriste découvre les lieux, il comprend immédiatement qu’il pourrait en faire autre chose. À l’époque, le local abritait un établissement de burgers. En montant à l’étage, Gad Elmaleh a une révélation. “Mais non, ce n’est pas ça qu’on va faire. On va faire un comedy club pour du stand-up”, se souvient-il avoir déclaré. Son ami, lui, ne partage pas immédiatement son enthousiasme. La salle lui paraît beaucoup trop petite pour en faire ce qu’il souhaite. Un détail qui, au contraire, séduit l’artiste. “Si t’as pas compris, c’est bas de plafond, mais on va essayer même de le baisser encore un petit peu pour que ce soit super intime”, lui répond-il.