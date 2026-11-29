Gad Elmaleh n’aurait jamais imaginé que Marseille prendrait une telle place dans sa vie professionnelle. Pourtant, depuis près de deux ans, l’humoriste y possède son propre comedy club sur le Vieux-Port. Un établissement baptisé le Vig’s, qui a ouvert ses portes le 3 février 2025 et qui accueille désormais une nouvelle génération d’artistes. Mais saviez-vous que derrière ce projet, il n’y avait initialement ni stratégie ni volonté particulière de s’installer dans la cité phocéenne. Tout est parti d’une conversation avec un ami d’enfance.
Invité de l’émission Les Tchatcheurs, sur ICI Provence, Gad Elmaleh est revenu sur les circonstances assez inattendues qui l’ont poussé à se lancer dans cette aventure. “Je n’aurais pas imaginé monter un comedy club à Marseille. C’est un concours de circonstances assez drôle, parce qu’après, j’ai commencé à rencontrer et à connaître Marseille”, a-t-il expliqué. À l’origine de cette histoire, un certain Stéphane, son ami de longue date, qui possède plusieurs établissements dans la ville. Un jour, ce dernier lui parle d’un local disponible à proximité de ses restaurants et de ses bars. Son idée ? Y organiser des concerts. “Ouais, il y a un local à côté de chez moi, une petite salle, j’ai envie de mettre des guitares”, lui aurait lancé son ami. Une proposition qui laisse Gad Elmaleh quelque peu perplexe. “Mais ça veut dire quoi, des guitares ?”, lui demande-t-il alors.
Stéphane imagine simplement des musiciens venant jouer dans une ambiance conviviale, à la manière des Gipsy Kings. Mais lorsque l’humoriste découvre les lieux, il comprend immédiatement qu’il pourrait en faire autre chose. À l’époque, le local abritait un établissement de burgers. En montant à l’étage, Gad Elmaleh a une révélation. “Mais non, ce n’est pas ça qu’on va faire. On va faire un comedy club pour du stand-up”, se souvient-il avoir déclaré. Son ami, lui, ne partage pas immédiatement son enthousiasme. La salle lui paraît beaucoup trop petite pour en faire ce qu’il souhaite. Un détail qui, au contraire, séduit l’artiste. “Si t’as pas compris, c’est bas de plafond, mais on va essayer même de le baisser encore un petit peu pour que ce soit super intime”, lui répond-il.
Gad Elmaleh sous le charme de la scène marseillaise : “Je m’en nourris énormément”
Car Gad Elmaleh sait exactement ce qu’il recherche : un endroit où les spectateurs se trouvent au plus près des humoristes, dans une atmosphère presque confidentielle. Pour imaginer ce lieu, il s’inspire notamment du célèbre Comedy Cellar, à New York, une adresse incontournable du stand-up américain. “Je devais normalement le faire à Paris et c’est la vie, la destinée, mon ami d’enfance qui m’a amené à Marseille”, raconte-t-il. Un changement de programme qu’il ne semble absolument pas regretter. Depuis l’ouverture du Vig’s, Gad Elmaleh a découvert bien davantage qu’une nouvelle salle de spectacle. À Marseille, l’humoriste a surtout rencontré des artistes qui lui ont donné envie de transmettre son expérience.
“Je rencontre surtout eux, ça veut dire les humoristes qui font la scène marseillaise. Et là, je suis super touché, parce que je commence à devenir un personnage âgé, donc je veux transmettre, je veux connecter”, confie-t-il au micro d’ICI Provence. À 55 ans, celui qui a parcouru les plus grandes salles de spectacle ne cache pas son plaisir de découvrir des talents encore peu connus du grand public. “Et ce n’est pas un cliché de dire qu’on s’inspire énormément et on a une énergie nouvelle quand on voit les gens arriver dans ce métier-là. Moi, je m’en nourris énormément”, assure-t-il. Dans un entretien accordé à Nice-Matin le 20 novembre 2026, il expliquait qu’il n’est plus indispensable de passer par Paris pour se faire une place dans le monde du spectacle : “Ce n’est plus vrai aujourd’hui qu’il faut être à Paris pour réussir. On peut démarrer et exceller ailleurs”.
À ses yeux, les humoristes qui se produisent au Vig’s ne se limitent d’ailleurs pas à des plaisanteries sur Marseille ou ses habitants. Leurs spectacles abordent des sujets variés, capables de toucher tous types de spectateurs. Si Marseille occupe désormais une place particulière dans ses projets, Gad Elmaleh n’a toutefois pas complètement tourné le dos à Paris. Avec ses associés, il a également repris l’ancien cabaret Chez Michou, dans le 18e arrondissement, pour le transformer en lieu dédié au stand-up. Ouvert en mars 2025 sous le nom de Michou Comedy Club, l’établissement a été rebaptisé Choumi Comedy Club en juillet 2026.