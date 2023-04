Un footballeur de renom couvert de sang en plein match à cause d'un problème bien connu...

C'est le genre d'images que l'on ne voit presque jamais sur un terrain et pourtant, la scène à bien eu lieu. Pas considéré comme le sport le plus violent de la planète, le football peut parfois s'avérer assez dangereux. Les situations à risques se passent souvent lorsqu'un défenseur entre en contact avec un attaquant, notamment lors des tacles, qui peuvent causer de gros dégâts, mais ce n'est pas du tout ce qui est arrivé à Leonardo Ponzio en plein match. Aujourd'hui âgé de 41 ans, le milieu de terrain argentin a fait le bonheur des supporters de River Plate pendant de longues années.

Véritable star en Argentine, le footballeur compte plusieurs sélections avec l'équipe nationale et si sa carrière en Europe n'a pas décollé, il est une véritable légende pour les fans du club de Buenos Aires. Retraité depuis 2021, le joueur pensait jouer un match comme les autres le 10 juin 2012, lorsque son club a affronté Boca Unidos, mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu ce jour-là. Comme les images de télévision l'ont montré, Leonardo Ponzio s'est rapidement retrouvé avec le short largement taché de sang, principalement à l'arrière. La raison est simple et peu ragoûtante, les hémorroïdes du footballeur ont éclaté durant le match. Des images impressionnantes et on pourrait penser que le sportif, alors âgé de 30 ans, allait sortir du terrain pour être remplacé et se faire soigner, mais pas du tout !

J'ai senti mon sang couler, mais je n'ai pas paniqué

Ce jour-là, Leonardo Ponzio est resté 90 minutes sur la pelouse, permettant à son équipe de l'emporter 2 buts à 1 et il a pris sa mésaventure avec philosophie après la rencontre. "Quand mes hémorroïdes ont éclaté, je n'ai pas pensé à quitter le terrain. J'ai senti mon sang couler, mais je n'ai pas paniqué. C'est arrivé à un ami à moi et ça c'est bien passé pour lui", a-t-il déclaré. Pas plus gêné que ça par la douleur où l'écoulement important de sang, comme on peut le voir sur les images, l'Argentin est donc resté jusqu'au bout du match. Il a par la suite expliqué que cela a pu être causé par le stress et les efforts consentis durant son match.