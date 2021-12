Valérie Bègue en Espagne avec son amoureux, Camille Lacourt heureux avec leur fille Jazz

Les vacances de Noël sont sacrées dans beaucoup de familles et Camille Lacourt ne déroge pas à la règle. Nageur d'exception à la carrière chargée de trophées individuels, le géant aux yeux bleus a réussi à devenir en quelques années l'un des sportifs les plus populaires de France. Après une belle idylle avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, le natif de Narbonne partage désormais sa vie avec une autre Miss, Alice Detollenaere, connue pour avoir été Miss Bourgogne en 2010. De ses deux relations, le nageur à la retraite de 36 ans a eu la chance d'avoir deux enfants, une petite Jazz (née en octobre 2012) et un petit Marius (né en juin 2021).

Depuis que le petit Marius est rentré dans leur vie, Camille et Alice n'ont d'yeux que pour leur petit blondinet aux yeux clairs. Après avoir profité en famille d'un beau séjour dans les monts enneigés, retour à la vie parisienne, mais toujours au côté de Marius. C'est l'ancien nageur qui a mis en ligne une série de photos d'un beau moment à trois. "Une balade en famille avant de récupérer la grande à l'école et de se poser au pied du sapin! J'ai adoré cette journée", détaille-t-il en commentaire. Et il y a de quoi avoir aimé cette journée, qui, comme on le voit sur les clichés, s'est avérée particulièrement douce.

Jazz et Marius déjà très complices

Papa modèle, Camille Lacourt s'est chargé de la poussette, mais il n'a pas pu s'empêcher de fondre devant la petite bouille de son fils et ce n'est d'ailleurs pas le seul puisqu'Alice est tout aussi gaga. Très looké, le petit Marius porte un beau manteau en cuir marron ainsi qu'un bonnet gris pour supporter les froides journées d'hiver. Comme indiqué, après cette belle balade, les deux amoureux sont allés chercher Jazz, qui semble déjà très proche de son petit frère. Tradition de Nöel oblige, Alice Detollenaere n'a pas pu s'empêcher d'affubler son bébé d'un petit serre-tête avec deux rennes dessus.