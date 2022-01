Valérie Lemercier "inquiète" de la santé de Céline Dion : ses confidences alarmantes...

Communiqué après communiqué, le mystère ne fait que s'épaissir autour de la santé de la chanteuse Céline Dion, âgée de 53 ans. En octobre dernier, son équipe dévoilait qu'elle était victime de spasmes musculaires sévères et que son retour à Las Vegas devait être annulé. Très vite, ses proches ont tenu des discours rassurants balayés par des choquantes révélations sur un supposé problème de mobilité qui l'empêcherait de marcher... Valérie Lemercier, en contact avec des gens proches de la diva, est elle aussi inquiète.

Interrogée par le journal Le Parisien, l'actrice et réalisatrice du vrai/faux biopic Aline confie n'avoir elle-même aucunes nouvelles directes de Céline Dion - à qui elle a écrit des lettres "pendant deux-trois ans" pour l'informer du projet et lui proposer de voir le film - tout comme des membres proches de la diva. "Je m'inquiète, elle n'est pas en forme, c'est le 6e anniversaire de la mort de René, elle a encore annulé des dates... Personne que je ne connaisse, ou qui la connaît bien, n'a de nouvelles. J'espère que ça va aller mieux", a-t-elle ainsi confié. Il y aurait-il une omerta autour de la star ? Un état de santé plus grave que ce qu'on pense et qu'il ne faudrait pas dévoiler ?

Valérie Lemercier, dont le film a totalisé 1,3 million de spectateurs en France, garde cependant espoir que Céline puisse voir un jour son film, actuellement vendu un peu partout dans le monde. Il sortira d'ailleurs aux Etats-Unis en avril.

Depuis l'annonce, le 15 janvier, de l'annulation pure et simple du reste des dates de la tournée nord-américaine du Courage World Tour - mis en pause en mars 2020 pour cause de pandémie - l'angoisse monte auprès des fans de la chanteuse. Céline Dion écrivait alors sur son compte Instagram : "J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins (...) Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau."

Officiellement, le Courage World Tour doit reprendre en mai prochain, pour la partie européenne. Elle doit donner pas moins de six concerts en France...