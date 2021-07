Vanessa Williams (Ugly Betty) : 58 ans et sublime en bikini !

Son charme, Vanessa Williams l'a également partagé à la télévision, notamment dans les séries Ugly Betty et Desperate Housewives. En réalité, elle fait le bonheur de son mari, Jim Skrip, que Vanessa a épousé le 30 mai 2016.

Vanessa Williams a quatre enfants, trois filles et un garçon prénommés Melanie, Jillian, Devin et Sasha (34, 32, 28 et 21 ans). Les trois premiers sont nés du premier mariage de l'actrice avec son ex-manager Ramon Hervey II. La plus jeune est le fruit de sa deuxième union avec l'ancien joueur de NBA, Rick Fox. Ces deux mariages se sont soldés par des divorces, en 1997 et 2004. La première a duré 10 ans, et la deuxième 5 ans.

Jilian a suivi la même voix que sa maman ! Elle aussi est dans l'industrie du divertissement. La jolie chanteuse est membre du groupe Lion Babe.