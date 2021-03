Vianney "les larmes aux yeux" : un incroyable exploit bouleverse le chanteur

Vianney n'est pas seulement passionné de musique mais aussi de sport. Alors quand le chanteur et coach de "The Voice" a découvert (avec plusieurs heures de retard) l'incroyable performance du XV de France face au Pays-de-Galles, l'émotion a été très forte et les larmes lui sont montées.

Cet exploit de l'équipe de France de rugby a été suivi par 6 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à France 2 de se classer en tête des audiences samedi soir. TF1 est arrivée juste derrière avec 5,18 millions de téléspectateurs, avec les dernières auditions à l'aveugle de The Voice. Vianney, frustré d'avoir loupé un Talent en buzzant trop tard, a son équipe complète. La team du jeune coach est composée de Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Angelo, Camélione, Alexis Roussiaux, Jérémy, Nico Sarro, Stellia Koumba, Anaïd et Aimée.