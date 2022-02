Victoria Abril n'est pas le vrai nom de la comédienne... Explications !

Une actrice populaire, qui a su naviguer de Pedro Almodovar à la série Clem, et qui fait toujours un carton ! Victoria Abril, avec sa voix chaude, son accent espagnol et son grand sourire, fait partie des comédiennes les plus appréciées depuis son arrivée en France il y a plus de 40 ans, au début des années 80. Mais elle a gardé quelques petits secrets pour son public francophone et notamment... son vrai nom !

En effet, elle a changé son nom de famille au début de sa carrière, passant de Meridas Rojas à Abril. Son prénom, Victoria, lui, est resté le même. Une décision pas facile à prendre pour une jeune fille de seize ans, qui venait de décrocher son premier rôle. Cependant, comme elle le raconte au magazine Point de Vue, sa mère a joué un grand rôle, lui conseillant de changer de nom "au cas où [elle] ne soit pas bonne comédienne" !

"Infirmière de formation, elle connaissait ce métier car elle avait été doublure lumière. [...] Dans cette Espagne qui sortait de 40 ans de franquisme, une actrice était considérée comme une prostituée. Les choses ont un peu changé mais pas autant qu'on pourrait le souhaiter", regrette-t-elle. La jeune fille qu'elle était alors décide de changer son nom et attrape le calendrier.

"J'ai d'abord cherché le saint du jour. Puis comme nous étions en avril... J'ai choisi de m'appeler Victoria Abril !". Un changement d'identité qui lui a permis de faire une grande carrière des deux côtés des Pyrénées, elle qui est venue en France "par amour. 'La Lune dans le caniveau', avec Gérard Depardieu m'a fait connaître ici et 'Gazon Maudit' de Josiane Balasko m'a donné une certaine popularité".

Elle qui "paye ses impôts depuis 45 ans" en France est donc très heureuse de notre côté des Pyrénées. Après avoir enchaîné les rôles au cinéma, elle a tenu pendant dix ans le rôle de Caro, la mère de Clem dans la série éponyme. Pendant plusieurs épisodes, elle est également apparue récemment dans la série Demain nous appartient, un rôle en hommage à celui tenu dans l'un de ses films cultes, Talons Aiguilles, dont on fête les 30 ans cette année.

En ce moment, elle est sur scène dans la pièce Drôle de Genre, dans laquelle elle joue une femme trans et partage l'affiche avec Lionnel Astier, qu'elle avait "vu dans Kaamelott". Et le répète avec ardeur : "Je ne vais pas changer pour plaire !".