Vincent Queijo très aminci : avant-après pour le prouver

L'annonce de la grossesse de sa chérie Rym lui aura permis de se remettre en question. À 30 ans, Vincent Queijo souhaite être le meilleur des modèles pour son futur enfant à naître, et cela commence par sa détermination à prendre soin de lui.

En effet, depuis de nombreuses semaines maintenant, l'ex-candidat de Secret Story, vu par la suite dans Les Anges et La Villa des coeurs brisés, a entrepris d'adopter une nouvelle hygiène de vie plus saine. Considérant qu'il avait pris du poids ces derniers temps, il lui est apparu que le sport était la meilleure solution. "Après avoir appris que Rym et moi allions être parents si Dieu le veut, je me suis mis à grossir à vue d'oeil jusqu'au jour où j'ai décidé de monter sur la balance. Et là, le choc. Décision prise. Je ne serai pas un gros papa !", confiait-il à sa communauté en toute transparence en mai dernier sur ses réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, au mois de juin, l'influenceur partageait une photo des premiers résultats et précisait en légende qu'il s'était déjà délesté de 9 kilos !

Loin de se reposer sur ses lauriers, l'ex de Maddy a continué son travail et, ce jeudi 9 juillet 2020, il a dévoilé un avant-après révélant sa silhouette face à celle un peu plus enrobée qu'il arborait précédemment. Des abdos commencent même à se dessiner ! Entre le 5 mai et le 8 juillet, la transformation est donc flagrante, et à retrouver dans notre diaporama.

Sa compagne Rym, qui s'était clashée avec Booba, doit certainement être très fière de lui, elle qui est aussi une adepte du sport, même pendant sa grossesse. Il y a peu, elle indiquait d'ailleurs avoir débuté un nouveau programme spécialement conçu pour femmes enceintes. "Il va me permettre de rester en forme tout le long de ma grossesse !", a-t-elle expliqué. C'est le 12 avril dernier que les amoureux avaient joyeusement confié qu'ils attendaient leur premier enfant. Les pronostics sont depuis ouverts à propos du sexe du bébé. Et si Vincent Queijo et Rym gardent cette information encore secrète, leurs fans sont nombreux à penser que c'est une petite fille qui viendra agrandir leur famille... Mais encore un peu de patience avant d'en avoir la certitude !