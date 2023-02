Virginie Ledoyen : Divine au naturel pour un voyage magique en plein "grand siècle"

Nicolas Dubois et Yannick Gavel, les fondateurs du réseau "Hôtels & Préférence", ont organisé une belle soirée pour le 20ème anniversaire de leur chaîne au Pavillon Elysée à Paris le 6 février 2023. L'occasion pour Yannick Gavelle de retracer ce parcours exceptionnel et de présenter le nouveau label "Kitchen Génération" qui met en avant les grands chefs de demain. Un événement qui a entraîné les invités dans l'univers de Louis XIV, un voyage magique auquel ont participé plusieurs personnalités, conquises par le chic de cette époque surnommée "le grand siècle".

Parmi les convives, Virginie Ledoyen a fait une apparition remarquée. Celle qui a joué dans Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot le rôle fascinant de Gabrielle de Polignac, amie et confidente de la reine Marie-Antoinette, aurait été magnifique en tenue d'époque mais qu'importe. La sublime maman de Lila, Isaac et Amalia âgée de 46 ans a répandu sans mal sa beauté naturelle.

L'infatigable et pétillante Frédérique Bel a réussi à combiner cette soirée et l'avant-première d'Alibi.com 2, croisant à cette occasion d'autres vedettes telles qu'Arnaud Ducret, son partenaire dans la comédie Divorce club, et Bruno Solo qui lui avait donné la réplique dans Au bistro du coin. Mallory Gabsi, l'ancien candidat de Top Chef, a également passé une belle soirée, loin des tourments judiciaires lié à une bagarre lors d'une "lockdown party", en cours de jugement.

Depuis vingt ans, Hôtels & Préférence est une chaîne haut de gamme qui réunit plus de 10 500 chambres dans 19 pays à travers 150 établissements chics et authentiques rigoureusement sélectionnés pour leur service haut de gamme.