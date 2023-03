Virginie Ledoyen ultra chic et Sylvie Tellier en cuir face à Joyce Jonathan qui dégaine un look original

Le 7 mars 2023, veille de la Journée internationale des droits de la femme, de nombreuses stars françaises et personnalités publiques se sont réunies autour d'un déjeuner gastronomique. Très prisé, l'événement a eu lieu à l'Hôtel Intercontinental Opéra à Paris, dans le neuvième arrondissement de la capitale. Organisée par le Chinese Business Club, un réseau d'affaires conçu pour faciliter les relations professionnelles entre les entreprises françaises et chinoises, cette grande rencontre a connu un franc succès.

Parmi les invités présents, on a pu apercevoir la nouvelle Miss France 2023 Indira Ampiot accompagnée par Alexia Laroche-Joubert , présidente de la société Miss France, ainsi que Sylvie Tellier, très proche d'elle bien qu'elle n'est plus la patronne des Miss France. Pour cette soirée, la belle blonde a osé un total look cuir noir qui lui va si bien. Il y avait également la youtubeuse Emy LTR (Emy Letertre) et son compagnon Odah Sama, l'actrice Virginie Ledoyen, ultra chic en veste aux imprimés pied-de-poule et longue jupe noire. Autre look marquant de la soirée, celui de Joyce Jonathan toute de nuances de marrons vêtue. Un look aux petits airs de Peter Pan.

Il y avait également Olivier Claire, le photographe Stéphane De Bourgies, Mathilde Des Robert, le médecin Frédéric Saldmann, l'homme d'affaires Laurent Dassault et Caroline Morise (directrice des relations publiques D'Esthederm). Mais ce n'est pas tout... L'événement a aussi eu l'honneur d'accueillir les actrices Stéphanie Pasterkamp et Lola Marois, la femme politique Jeanne d'Hauteserre, les humoristes Pascal Légitimus et Kévin Razy ainsi que la comédienne Elisa Bachir Bey.

Que du beau monde !

Au cours de ce déjeuner d'exception, d'autres personnalités ont fait leur apparition. On a pu noter celles de l'actrice Carole Richert, l'influenceuse Ana Clara Benevides, la mannequin Debora Nogueira, l'humoriste Maff Derulo, Audrey Gagnaire, la journaliste Vicky Bogaert, Vincent Billiard (Directeur Général de l'Hôtel de Crillon), Simon Riondet (Chef de la "BRI" Brigade de Recherche et d'Intervention), Ghislain Réty (Commandement du GIGN) et les comédiens Shirley Bousquet, Medi Sadoun, Armelle Lesniak. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de Football Raymond Domenech était également de la partie, tout comme Philippe Douste-Blazy, Noom Diawara, Alix Bénézech, Michèle Alliot-Marie, Joyce Jonathan, Hédia et Karima Charni, Gaël Leforestier, Alexandra Blanc et Esther Marion (Fondatrice Tess'Art Communication).

Enfin Harold Parisot, président du Chinese Business Club, était lui aussi présent pour orchestrer l'événement !