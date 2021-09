Vladimir Poutine à l'isolement à cause de la Covid-19 : il compte sur le vaccin Spoutnik V

Comme de nombreux autres chefs d'Etat, Vladimir Poutine est à son tour confronté au coronavirus. Le très décrié président russe est aujourd'hui considéré comme cas contact après le test positif d'un collaborateur. Il a été contraint à l'isolement.

Mardi 14 septembre 2021, Vladimir Poutine (68 ans) a confirmé être isolé pour quelques jours. "J'espère que tout se passera comme il se doit, et que le Spoutnik V [le vaccin russe pas reconnu par l'Union européenne, NDLR] démontrera vraiment son haut niveau de protection contre le Covid-19", a-t-il affirmé lors d'une visio-conférence avec des cadres de son parti et de son gouvernement retransmise à la télévision. Pour rappel, le président avait fait de sa fille l'une des cobayes du vaccin russe il y a plusieurs mois... Lui-même vacciné en mars, il a dit avoir un niveau "élevé" d'anticorps souligne l'AFP.

Plus tôt mardi, le Kremlin avait annoncé des "cas identifiés de coronavirus dans l'entourage" de Vladimir Poutine, l'obligeant à s'astreindre à un "régime d'auto-isolement pendant un certain temps". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été interrogé par la presse pour savoir si le président s'était soumis à un test et si ce dernier s'était avéré négatif. "Absolument, oui. Le président est en parfaite santé", a-t-il fait savoir.

A la question de savoir si le président russe, âgé de 68 ans, avait été soumis à un test et si le résultat était négatif, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu: "Absolument, oui. Le président est en parfaite santé (...) L'isolement n'affectera pas directement le travail du président."

Selon l'agence des statistiques Rosstat, quelque 350 000 Russes étaient mort du Covid-19 à la fin juillet 2021. Selon un décompte du site Gogov, seulement 27,3% des Russes étaient totalement vaccinés à ce jour...