Vladimir Poutine : Ce cadeau inattendu à plusieurs millions d'euros qu'il a offert à sa fille... en France !

C'est une véritable star en Russie, mais son visage est totalement inconnu en France : Katerina, la fille cadette de Vladimir Poutine, est une personnalité incontournable du pays. Née en 1986, la jeune femme a été championne de rock acrobatique, possède une maîtrise en mathématiques et en physique, fait partie de conseils scientifiques prestigieux et développe désormais des applications pour les oligarques russes, amis de son père !

Mariée en 2013, à seulement 27 ans, au fils d'un ami de Vladimir Poutine, Kirill Shamalov, la jeune femme n'a jamais eu à souffrir de problèmes d'argent, entourée par les amis richissimes de sa famille. Mais au moment de son union avec le jeune chef d'entreprise, elle a reçu un cadeau inattendu : une maison immense dans le sud de la France, à Biarritz, d'une valeur de plusieurs millions d'euros !

Un manoir incomparable et sans doute ultra-sécurisé qu'elle habitait sûrement lors de vacances passées au Pays Basque en famille, même si elle a désormais divorcé du "plus jeune milliardaire du monde", tombé amoureux d'une autre femme. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, plus question pour elle, comme pour tous les autres propriétaires russes d'utiliser sa maison dans l'Hexagone, saisie par l'état.

Cependant, ce manoir a récemment fait l'actualité : des réfugiés ukrainiens y ont pénétré sans autorisation et y ont affiché un drapeau de leur pays, en signe de protestation. Arrêtés par la police, ils ont été libérés après un simple rappel à la loi. Et tant que la guerre ne sera pas finie, pas question pour la fille de Vladimir Poutine, qui y serait de toute façon sûrement trop en danger pour lui, de remettre les pieds en France. Pas de soucis pour elle, désormais maman d'une petite fille : il semblerait que son père lui ait aussi offert une superbe maison dans le centre de Moscou.

Pour rappel, Katerina et sa soeur aînée, Maria sont les deux seules filles officielles de Vladimir Poutine. Nées de l'union entre l'ultra-discret dirigeant russe et sa première femme Lioudmila, les deux jeunes femmes auraient été rejointes par trois ou quatre autres enfants nés de sa liaison avec Alina Kabaeva, sa compagne présumée, ancienne gymnaste et surprotégée depuis le début des conflits. Cependant, aucune information ni aucune photo n'a jamais été dévoilée.