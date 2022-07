Yannick Noah adepte de la polygamie ? "C'est plus honnête"

Le 10 juillet dernier, Yannick Noah a traversé l'océan Atlantique pour rejoindre le Brésil avec le reste de sa famille et assister au mariage de son aîné Joakim Noah avec le mannequin Lais Ribeiro. Des clichés festifs et plein d'amour ont été dévoilés, traduisant la joie que tous ressentaient de vivre un tel moment de bonheur : "Je vais boire avec gratitude cette grande pinte de vin rouge sous la lueur de la lune pour célébrer le mariage de deux âmes merveilleuses. Que Dieu vous bénisse, enfants, famille et amis. Un seul amour !" écrivait l'ancien tennisman sur son compte Instagram.

Un seul amour justement, Yannick Noah ne semble pas y croire. Interrogé sur sa vision du couple après le mariage de son fils, le chanteur de 62 ans a fait comprendre que passer toute sa vie avec une seule femme ne correspondait pas vraiment à sa vision de l'amour : "Comment jurer fidélité pour toute la vie ?, s'est-il interrogé lors d'un entretien pour Libération. La polygamie est plus honnête, et ça vaut aussi pour les femmes. Moi je propose un CDD de 2 ans. Ensuite, on avise." Cela ne l'empêche pas pour autant de valider "plutôt deux fois qu'une" l'union de son fils avec le top brésilien.

C'est face à un prêtre camerounais lors de son tout premier mariage en 1984 avec Cécilia Rodhe, la maman de Joakim et Yéléna, que Yannick Noah, qui ne s'était jamais posé la question, s'est malgré lui retrouvé confronté à l'idée de la polygamie suite à une question du prêtre. Un moment gênant dont il se souvient avec grande sagesse à présent, lui qui a épousé une vie de chef de village au Cameroun, assurant la relève de son père.

Yannick Noah est, aux dernières nouvelles, célibataire. Après un second mariage avec Heather Stewart-Whyte, dont naîtront Eleejah et Jenaye, l'ancien sportif s'est mis en couple avec la productrice d'Un gars, une fille, Isabelle Camus, avant une séparation à l'été 2020. Pas de passage devant monsieur le maire ou à l'église mais la naissance d'un garçon, Joalukas, en 2004. Son dernier enfant avant d'endosser un autre des plus beaux rôles de sa vie, et pour la troisième fois : celui de grand-père !