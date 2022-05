Zidane grand-père : adorable photo de la petite Sia dans les bras de maman

S'il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est que Zidane ne criera sûrement pas autant sur Sia que sur les joueurs qu'ils entraînent sur les terrains de foot. Le 19 mai dernier, une vague d'amour et de douceur a submergé le clan Zidane. Enzo, l'aîné de la fratrie née de l'amour entre l'ancien footballeur et son épouse Véronique, est devenu papa pour la première fois. Sa compagne Karen a donné naissance à une petite fille qu'ils ont appelée Sia. C'est sur Instagram qu'Enzo a fait part de la joyeuse nouvelle à sa communauté, recevant des milliers de messages de félicitations dans les commentaires.

Complètement gaga de sa fille, Enzo s'est aussi empressé de publier une belle déclaration à sa fiancée sans qui ce bonheur qu'il touche enfin du bout de son crampon n'aurait été possible : "Comme je t'admire ma vie. Merci d'avoir amené notre petite princesse dans ce beau monde, merci d'être si courageuse et si forte. Merci d'être la meilleure et d'être toujours à mes côtés. Merci pour cette vie à deux qui ne fait que commencer. Je t'aime pour toujours" a-t-il écrit en légende d'une photo de la jeune maman, bébé tendrement lové dans ses bras. De quoi faire monter la larme à l'oeil des plus sensibles !