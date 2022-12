Zinedine Zidane : Son fils charmant Théo in love, selfie de l'amour avec sa jolie compagne

La vie est belle pour Théo Zidane, qui a seulement 20 ans a un avenir radieux. Le jeune homme est un footballeur prometteur qui a hérité du talent de son illustre père, Zinedine Zidane, et qui est tout aussi heureux dans sa vie privée. Plutôt discret, le jeune homme ne montre pas souvent de photos de son couple sur les réseaux sociaux, mais il a fait une exception en décembre 2021 pour officialiser sa relation avec la jolie Alba Lorini. Une relation qui dure depuis plus d'un an désormais et tout semble aller pour le mieux entre les deux tourtereaux. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 250 000 abonnés, le beau brun a publié une série de selfies au côté de sa belle (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Sur le cliché, on peut voir 5 selfies différents et Théo ne peut pas s'empêcher de faire le pitre en multipliant les grimaces, tout comme Alba. Sur la dernière photo, les amoureux prennent la pose d'un peu plus loin et on peut s'apercevoir qu'ils sont au bord de l'eau, certainement pour des vacances à deux. Un beau moment qui montre bien la complicité qui unit Alba et le frère de Luca Zidane et leur relation semble faite pour durer. Le jeune homme ajoute le numéro 28 suivi d'un emoji coeur noir, sans que l'on ne comprenne vraiment la signification. Une belle histoire qui se poursuit pour Théo et Alba, qui s'étaient offert de superbes vacances dans les îles Baléares l'été dernier, un endroit que connaît très bien le jeune homme puisque sa famille s'y rend souvent et y possède une propriété.

La famille Zidane au top !

Tout va pour le mieux chez les Zidane où presque tous les fils sont en couple. L'aîné Enzo est fiancé depuis plusieurs années et a accueilli son premier enfant en mai dernier. Une petite fille, Sia, qui fait le bonheur de toute la famille. Revenu à Madrid après une année du côté de Rodez (Aveyron), le jeune homme de 27 ans semble plus épanoui que jamais avec la belle Karen et leur fille. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à chouchouter cette dernière, qui a le droit à tout ce qu'il y a de mieux pour son éveil.