Diaporama : "Un torrent de boue sur la tête" : Michel Cymes évoque les polémiques et reconnaît des erreurs

"Un torrent de boue sur la tête" : Michel Cymes évoque les polémiques et reconnaît des erreurs

Michel Cymes pour La doc et le véto - Photocall lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 10 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage

4 / 13

Michel Cymes et son plus jeune fils - People lors de la finale de la Coupe de France de football entre le FC Nantes et l'OGC Nice (1-0) au stade de France, Saint-Denis le 7 mai 2022. © Lionel Urman / Bestimage