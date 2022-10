Diaporama : Kate Middleton et William effondrés face à une terrible tragédie, le couple s'exprime

1 / 15 Kate Middleton et William effondrés face à une terrible tragédie, le couple s'exprime

2 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford. Cette visite a pour but de pour rencontrer des troupes du Commonwealth qui ont été déployées au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de la reine Elizabeth II. Des soldats du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se sont réunis à Pirbright pour répéter leurs rôles lors des funérailles de la souveraine.



3 / 15 Au moins 153 personnes sont mortes, parmi lesquelles 20 citoyens étrangers, et quelque 134 autres ont été blessées dans une bousculade à Séoul, la capitale sud-coréenne, samedi 29 octobre, lors de festivités d'Halloween, selon un dernier bilan officiel publié dimanche en fin de matinée. Le nombre de victimes pourrait encore s'alourdir alors que les opérations de secours se poursuivent. Les autorités de Séoul ont par ailleurs fait état de 2 642 personnes portées disparues.



4 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles regardent les hommages floraux laissés par les membres du public aux portes de Sandringham House à Norfolk, Royaume Uni, le 15 septembre 2022, après la mort de la reine Elisabeth II.



5 / 15 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford, Royaume Uni, le 16 septembre 2022.



7 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.



8 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.



9 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de leur visite à l'église St Thomas à Swansea, Royaume Uni, le 27 septembre 2022. L'église réaménagée soutient les habitants de la région et de la ville et du comté de Swansea avec des initiatives telles qu'une banque alimentaire, Swansea Baby Basics, distribuant des articles essentiels aux mères vulnérables telles que des articles de toilette et des vêtements, des installations pour sans-abri, une organisation à but non lucratif café, une cuisine de formation communautaire et un réseau de distribution de surplus de nourriture qui collecte la nourriture des supermarchés à la fin de chaque journée et la distribue pour prévenir le gaspillage alimentaire et aider à mettre fin à la pauvreté alimentaire.



11 / 15 Le prince de Galles William et la princesse de Galles Kate Catherine Middleton à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022



12 / 15 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, visite la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park, pour participer à un événement avec Coach Core, qui fête ses 10 ans, à Londres, Royaume Uni, le 13 octobre 2022.



Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, ont accaparé les ondes comme des rafales spéciales sur l'une des plus grandes stations de radio du Royaume-Uni. Le couple royal, maintenant le prince et la princesse de Galles depuis la mort de la reine Elizabeth, a enregistré une section spéciale pour le programme d'information Radio 1 de la BBC Newsbeat pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale. Dans l'émission, William, 40 ans, a déclaré que la santé mentale avait été "repoussée au bas de la liste des priorités" et a soutenu que la société devait "trouver un équilibre" qui préserve le bien-être mental.Mère de trois enfants, Kate, également âgée de 40 ans , a ajouté que les gens reconnaissent beaucoup mieux leur santé mentale de nos jours, mais qu'ils ont toujours du mal à savoir comment y faire face. Dans l'émission spéciale Newsbeat, le couple a entendu un étudiant, Antonio Ferreira, étudiant en psychologie et neurosciences cognitives qui est également un activiste de la santé mentale.

14 / 15 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour une visite à la station de sauvetage RNLI Holyhead à Holyhead, Pays de Galles, Royaume Uni, le 27 septembre 2022. Le couple princier rencontre l'équipage, les bénévoles et certains de ceux qui ont été soutenus par leur unité locale. Holyhead est l'une des trois plus anciennes stations de sauvetage de la côte galloise et a une histoire de bravoure remarquable, ayant reçu 70 prix pour bravoure.



