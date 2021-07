Diaporama Marlène Schiappa, maman intransigeante avec ses filles : "Vous ne possédez rien !"

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes, lors de la sortie du conseil des ministres au palais de l'Elysée à Paris. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes - La Première Dame française assiste au lancement de la fondation Femmes@Numérique pour rééquilibrer la répartition hommes-femmes dans les entreprises des nouvelles technologies à la cité des sciences et de l'industrie à Paris, France, le 27 juin 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes - Sorties du Conseil des ministres du mercredi 10 octobre au palais de l'Elysée à Paris © Stéphane Lemouton / Bestimage

Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté durant la cérémonie d'ouverture du Forum "Génération Egalité", co-présidé par la France et le Mexique, sous l'égide de l'ONU Femmes, au Carrousel du Louvre. Le 30 juin 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté à l'Hyper Cacher pour un dépôt de gerbe en mémoire des victimes de l'attentat terroriste du 9 janvier 2015 dans le cadre de la politique de coopération franco-israélienne en matière d intégration et de citoyenneté. Vincennes, le 20 juillet 2021.

Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté et Pnina Tamano-Shata ministre Israélienne de l'Immigration et de l'Intégration à l'Hyper Cacher pour un dépôt de gerbe en mémoire des victimes de l'attentat terroriste du 9 janvier 2015 dans le cadre de la politique de coopération franco-israélienne en matière d intégration et de citoyenneté. Vincennes, le 20 juillet 2021.