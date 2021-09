Diaporama Meghan Markle accusée de harcèlement : trois anciens employés retirent leurs plaintes

Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle lors d'une réception du forum des jeunes pendant le Commonwealth Heads of Government Meeting à Londres le 18 avril 2018.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview télé avec Oprah Winfrey. © Capture TV CBS via Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

Le prince Harry et Meghan Markle arrivent à une réception organisée par Malcolm Turnbull, Premier ministre australien et son épouse Lucy Turnbull à l'ambassade australienne à Londres, le 21 avril 2018.

12 / 14

Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey.