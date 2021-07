Diaporama Stéphane Plaza, nouvel accident de la route en deux jours : photo de sa voiture amochée

8 / 11

Exclusif - Stéphane Plaza - Pendant l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 20/03/21 sur France2 avec pour invités: Gaëtan Roussel pour son disque : " Est-ce que tu sais ? " (Play Two) Tournée : à partir d'octobre 2021 et l'Olympia, le 17 mars 2022. © Jack Tribeca / Bestimage