Charlotte et George de Cambridge : Des princes si mignons au mariage d'Eugenie

Vendredi 12 octobre 2018, tous les yeux étaient rivés sur la princesse Eugenie d'York (28 ans) pour son mariage avec Jack Brooksbank (32 ans), mais pas seulement. Au milieu des invités, les demoiselles et garçons d'honneur ont quelque peu volé la vedette du couple lors de leur arrivée à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, là même où Meghan Markle (très élégante en bleu marine) et le prince Harry s'étaient dit oui en mai dernier.

Et un mariage royal ne serait pas le même sans la présence et l'aide des deux aînés de Kate Middleton et du prince William, George (5 ans) et Charlotte (3 ans). Vendredi, le prince et la princesse de Cambridge ont mené à bien leur mission de garçon et de demoiselle d'honneur, vêtus de tenues assorties imaginées par la designer pour enfants Amaia. Les adorables bambins était pour l'occasion accompagnés de leurs cousines Mia Tindall (4 ans), Savannah (7 ans) et Isla Philips (6 ans) et de Maud Windsor (5 ans, filleule de la princesse Eugenie). Theodora Williams (6 ans), la fille du chanteur Robbie Williams et de son épouse Ayda Field, ainsi que Louis de Givenchy (6 ans), le fils de Zoe et Olivier de Givenchy, sont venus compléter la liste.

L'union d'Eugenie et Jack Brooksbak constitue le quatrième mariage lors lequel George et Charlotte de Cambridge assurent un rôle aussi important. Ils étaient déjà au centre des garçons et demoiselles d'honneur lors des noces de leur tante Pippa Middleton (aujourd'hui très enceinte et sur le point d'accoucher) en mai 2017, avant de remettre le couvert au mariage de Meghan et Harry. En septembre, ils étaient de nouveau choisis pour le mariage de Sophie Carter, marraine de Charlotte.

Seul le frère de George et Charlotte, le prince Louis (5 mois) manquait à l'appel, trop petit pour assister à un tel événement. La dernière apparition du bébé remonte au mois de juillet dernier pour son baptême. Une superbe photo avait immortalisé le garçonnet tout souriant dans les bras de sa mère.