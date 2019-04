Christian Quesada en prison : La blague osée d'Elie Semoun

Au micro des "Grosses Têtes" de RTL, Elie Semoun a osé une blague sur l'affaire Christian Quesada. L'humoriste est un ex-camarade de classe de l'ancien champion des "12 Coups de midi', écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques".

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos