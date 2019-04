Guillaume Canet "un peu agacé" par les César pour Marion Cotillard

Sa compagne, actrice oscarisée et maman de leurs enfants Marcel et Louise, joue dans Nous finirons ensemble. Dans Grazia Hommes, il expliquait pourquoi il adorait tourner avec Marion Cotillard : "Je suis obligé [de la faire tourner, NDLR], c'est contractuel (rires). Si j'ai à chaque fois eu envie de tourner avec elle depuis que l'on est ensemble [depuis le mois d'octobre 2007, NDLR], c'est parce qu'elle est une actrice fascinante. Elle a un truc assez hallucinant pour un metteur en scène : elle donne sans compter et sans se juger. C'est risqué pour elle, mais c'est une preuve de générosité, de confiance et de recherche en tant qu'actrice. (...) Et puis je l'emmerde tellement quand je tourne, en ramenant mes angoisses à la maison, mieux vaut qu'elle fasse partie du casting, au moins, elle est concernée !"

Premier fan de Marion Cotillard, Guillaume Canet clame régulièrement toute son admiration à la comédienne qu'elle est, mais aussi à la femme engagée, très investie pour l'écologie.

Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019