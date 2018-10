Johnny Hallyday, en studio avant sa mort : "On s'est pris une énorme beigne"

Ce mardi 23 octobre 2018, Daphné Bürki présente un émission exceptionnelle intitulée Johnny Hallyday, vos meilleurs souvenirs. Produite par l'incontournable Anne Marcassus, productrice de haute volée et amie intime du couple Hallyday, cette émission diffusée sur France 2 en prime time est construite autour des 51 moments de la carrière du rockeur qui ont le plus marqué son public, selon un sondage réalisé auprès des téléspectateurs et des lecteurs du Parisien. Mon pays c'est l'amour, le tout dernier album du rockeur sorti vendredi, est justement son 51e album studio. Il en sera beaucoup question durant l'émission.

En plus de dévoiler certaines chansons de ce nouvel album, Daphné Bürki recevra un témoin privilégié de son enregistrement : François Gauthier, le fidèle ingénieur du son. Il travaillait avec Johnny Hallyday depuis Le Coeur d'un homme sorti en 2007. Sur la scène du Palais des sports où l'émission a été enregistrée le 17 octobre, il racontera ses derniers souvenirs de la star : "Mon rôle était de la mettre dans les meilleures conditions, moralement, techniquement... Comme beaucoup d'artistes, il n'aimait pas chanter en studio. Mais quand il passait derrière la vitre. Il se métamorphosait !"

C'était d'autant plus flagrant pour Mon pays c'est l'amour que Johnny a enregistré alors qu'il souffrait d'un grave cancer : "On était tous inquiets, poursuit François Gauthier. Mais dès la première prise, on s'est pris une énorme beigne. Le premier jour, il a fait deux chansons, en une ou deux prises. C'était magistral. L'enregistrement était très détendu. Je crois qu'il avait vraiment envie d'être en studio, avec ses potes, comme une pause dans ses soucis."