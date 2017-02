L'amour est dans le pré 2017 : Karine Le Marchand annonce un nouveau record !

L'amour est dans le pré attire toujours autant !

L'été prochain débutera la 12e édition du programme de dating de M6. L'animatrice Karine Le Marchand (48 ans) accueillera les 14 nouveaux agriculteurs à Paris afin de procéder à la fameuse ouverture du courrier. Et cette saison, les prétendants et prétendantes étaient nombreux à avoir pris leur courage à deux mains pour écrire au candidat de leur choix !

La grande amie de Stéphane Plaza a en effet annoncé sur Twitter que les agriculteurs n'avaient jamais reçu autant de lettres : "Remise du courrier des agriculteurs de la S12. Record absolu du nombre de lettres !! Vive l'amour." On espère donc qu'ils ont pris le temps de bien lire chaque courrier afin de faire le bon choix.

Pour rappel, les téléspectateurs pourront retrouver Patrice (52 ans), éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire, Christophe (46 ans), vigneron bad boy, Romuald (42 ans), éleveur de poules bio, Roland (60 ans), éleveur de vaches allaitantes, Vincent (45 ans), qui s'occupe de brebis allaitantes en Occitanie, Gilles, un veuf de 57 ans, père de trois enfants et céréalier et éleveur de taurillons, Jean-Marc (52 ans) viticulteur et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne, Pierre- Emmanuel (43 ans), céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes, Sébastien (40 ans), éleveur de brebis et de vaches allaitantes, Gérard alias "Gégé" (52 ans), éleveur de vaches et de brebis allaitantes, et le séduisant Raphaël (44 ans), pêcheur en Auvergne.

Du côté des agricultrices, ils pourront suivre les aventures de Carole (48 ans), l'éleveuse de saint-bernards en région PACA, Nathalie (27 ans) qui s'occupe de vaches et de chèvres pour le fromage et Julie (33 ans), éleveuse de chevaux en Normandie.