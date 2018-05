Laetitia Milot recueille les confidences de Julie Gayet sur ses deux fils

Laetitia Milot lutte pour que le combat contre l'endométriose prenne une autre dimension. La diffusion de son documentaire Devenir maman : notre combat contre l'endométriose, proposé en deuxième partie de soirée sur TF1 le 21 mai 2018, va sans nul doute y contribuer.

Tout au long de ce documentaire poignant qu'elle a coécrit et coréalisé, celle qui vient de donner naissance à une petite fille a recueilli de nombreuses témoignages. De femmes, atteintes comme elle d'endométriose mais aussi de personnalités engagées. C'est en sa qualité de vice-présidente de l'association Info-Endométriose que Julie Gayet a rencontré Laetitia Milot. Une entrevue remontant au mois de mars.

Lorsque la star de Plus belle la vie a officialisé sa grossesse en novembre 2017, l'actrice et productrice de 37 ans a, comme beaucoup, été émue par ce bébé miracle. Au point qu'elle a personnellement écrit à la future maman. Heureuses de se retrouver face à face, Laetitia Milot et Julie Gayet ont échangé avec beaucoup de simplicité devant la caméra.

Quand la star de la fiction Coup de foudre à Bora-Bora diffusée sur TF1 (et qui a dominé les audiences du 21 mai 2018) l'a questionnée sur ses deux enfants, la compagne de François Hollande a bien volontiers accepté de se confier. "Mes fils [Tadéo et Ezéchiel, ses fils de 19 et 18 ans nés de son mariage avec le cinéaste Santiago Amigorena, NDLR] ont beaucoup entendu parler de l'endométriose. Ils sont au point, a-t-elle avoué en riant, son activisme sur le sujet y étant pour beaucoup. La jeune génération et mes fils sont très conscients... Ils veulent aussi savoir pour leurs petites copines. Y a quelque chose comme ça de faire attention. Quand on en parlait, je leur disais il y a quelques cas (...) où une relation sexuelle avec une jeune femme peut-être douloureuse. (...) Je pense que c'est important qu'il le sache."

Un bel échange entre deux femmes mobilisées pour un même combat.