Marion Cotillard et Guillaume Canet, so in love : Le grand final avec leurs amis

Unis comme toujours, Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard ont posé amoureusement lors du photocall de l'avant-première du film Nous finirons ensemble au Gaumont Opéra, à Paris le 29 avril 2019. Le réalisateur et son actrice fétiche, parents de Louise (2 ans) et Marcel (7 ans et demi), ont fait sensation sous les feux de la rampe pour fêter la sortie de la suite des Petits Mouchoirs, après avoir assuré une tournée marathon dans la France entière.

Sous les applaudissements du public heureux de retrouver la célèbre bande de potes du cinéma français, l'équipe du film était rassemblée dans la joie et la bonne humeur. Ainsi, autour du couple de stars, se distinguaient le meilleur ami – dans la vraie vie comme sur les écrans – Gilles Lellouche, Benoît Magimel, les ex (sur écran et hors plateau) François Cluzet et Valérie Bonneton, Pascale Arbillot et l'ostréiculteur acteur Joël Dupuch, mais également les nouveaux venus José Garcia, Clémentine Baert et Jean-René Privat.

Les noms des VIP de la liste des invités de cette projection étaient particulièrement variés : on pouvait croiser Gad Elmaleh, qui a posé non loin de la figure du tennis français, Alizé Lim, Isabelle Doval, l'épouse de José Garcia, Nicolas Bedos, Caroligne Vigneaux, Vincent Desagnat, la femme de Thiago Silva, Isabele, Manu Payet, Séverine Ferrer, Raphael, Laurent Olmedo, Victoria Monfort ou encore Philippe Rozier. Ce dernier est un cavalier français, champion olympique de saut d'obstacles, la passion du cinéaste Canet.

Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019, nous permet de retrouver la bande d'amis découverte en 2010 dans Les Petits Mouchoirs. Les potes de Max (Cluzet) débarquent dans sa belle maison de vacances, trois ans après s'être vus pour la dernière fois. Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?