Mort de Ludovic, fils de Sheila: Colère de sa fiancée contre "les opportunistes"

La mort de Ludovic Chancel, fils de Sheila décédé après une overdose médicamenteuse dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, braque les projecteurs sur les relations compliquées entre la star de la chanson et son enfant unique, mais pas seulement. L'entourage de l'homme disparu à 42 ans se voit également dans la lumière et les conflits sont manifestement nombreux. En témoignent les propos de la compagne du défunt, le mannequin Sylvie Ortega Munos, laissant entendre que des gens cherchent à salir la mémoire de celui avec qui elle devait se marier l'an prochain.

"Je ne remercierai évidemment pas les 6 ou 7 personnes qui ont osé venir par voyeurisme a l'église !!!! Ces opportunistes étaient bien évidemment les mal venus sachant que Ludo ne pouvait en aucun cas les voir !! Comment peut-on parler 'invitations' pour des obsèques !!! On vous a payés pour venir ... J'ose espérer que ce n'est pas le cas ! Sachez que la jeunesse, la fraîcheur et l'amour ne s'achètent pas ! Cette triste histoire aurait pu ressembler à une belle oeuvre d'Almodovar .. mais vs avez préféré faire tourner l'histoire en une vieille série telle que 'dallas' Une chose est sûre je resterai à tout jamais la femme de sa vie que cela vs plaise ou pas !", a écrit Sylvie Ortega Munos sur Facebook.