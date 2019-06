Mylène Farmer : Enfin de retour sur scène, premières images...

Vendredi 7 juin 2019, Mylène Farmer donne le tout premier concert de son nouveau spectacle à la Paris La Défense Arena. La star s'y s'installe jusqu'au 22 juin pour neuf représentations exceptionnelles - dernières places sont disponibles sur le site officiel de l'événement. L'heure approche, l'artiste se concentre, comme le laissent entrevoir des images que Purepeople.com vous offre de découvrir en avant-première...

Mylène Farmer a annoncé cette résidence le 1er octobre 2018, sur le plateau du JT de TF1, quelques jours seulement après la sortie de l'excellent Désobéissance, un 11e album studio particulièrement bien accueilli par les fans. La star ne cachait pas son impatience de retrouver son public : "Là, j'ai senti que c'était le moment où il fallait vraiment que je monte sur scène. On dit que la musique est un cri primal. Je le pense et j'ai besoin de partager tout ça avec le public. Nous sommes en train d'élaborer le spectacle avec [le producteur] Thierry Suc, Laurent Boutonnat et beaucoup d'autres."

Contrairement à Timeless 2013, spectacle lancé à Bercy avant de voyager partout en France, ce nouveau show est pensé et conçu pour l'U Arena, comme l'avait été le supershow Avant que l'ombre pour Bercy, en 2006. Dès lors, la star peut laisser libre cours à son imagination en termes de mise en scène comme de décor, n'ayant pas la contrainte de devoir démonter et remonter son spectacle chaque soir. Ainsi déclarait-elle sur RFM, en décembre : "Tout est permis en tout cas. Tout est envisageable." Evidemment, elle n'en dira pas plus...

Mylène Farmer n'avait plus donné de concert depuis l'aventure Timeless 2013, il y a six ans. La star offrait un show particulièrement poétique dans un écrin futuriste. Plus de 535 000 personnes étaient venues l'applaudir dans les cinq pays que traversait la tournée.