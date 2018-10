Nolwenn Leroy et Jenifer face à Laurie Cholewa, enceinte, chantent l'Espoir

Une fois encore, l'animatrice Laurie Cholewa – qui attend un heureux événement – a pu compter sur les stars de la chanson française pour l'accompagner sur la scène de la mythique salle de l'Olympia, à Paris. Le show permet chaque année de lever des fonds qui sont reversés à Fondation ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive) dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique.

Sur scène, on a pu voir Nolwenn Leroy, qui avait pris la parole quelques heures plus tôt pour pleurer la mort de l'une de ses idoles, Charles Aznavour. La chanteuse vient récemment de dévoiler Je ne peux plus dire je t'aime, son nouveau titre annonciateur d'un album à venir. On a aussi pu compter sur la présence d'une autre gagnante de la Star Academy, Jenifer. Cette dernière fera son retour dans les bacs et a annoncé une double tournée. Il y avait également Vianney, le duo Madame Monsieur, Cats on Trees, The Parakit, Elie Semoun, Vitaa, Boulevard des airs ou encore le rappeur Dadju, Jérémy Frérot qui s'est lancé en solo, Julie Zenatti, Karima Charni, l'une des révélations de l'année Hoshi (à qui on doit le tube Ta marinière), Soprano, Elisa Tovati, l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau, le jeune grand-père Pierre Menès, les Kids United nouvelle génération...

Quelques jours avant le concert, Laurie Cholewa se confiait auprès de Purepeople.com pour évoquer son combat contre le cancer du pancréas, dont est mort son père. "J'ai conscience qu'il y a énormément de causes importantes, tout le monde ne peut pas soutenir toutes les causes mais je trouve que cela on n'en parle pas assez. C'est vraiment un cancer qui gagne de plus en plus de terrain. Sur le cancer du pancréas, y'a quasiment rien qui est fait. Alors, c'est vrai que c'est anxiogène parce que c'est un cancer qui ne se soigne pas bien mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la politique de l'autruche", disait-elle.

Les dons pour la Fondation ARCAD sont bien évidemment possibles toute l'année sur le site officiel.