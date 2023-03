"Il s'appelle comment, l'autre au téléphone !" : Isabelle Mergault vexée dans Les Grosses têtes, elle hausse le ton

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Même les Sociétaires les plus aguerris peuvent se vexer en raison d'un mot malheureux ! Membre des Grosses Têtes depuis plus de 30 ans sur RTL, Isabelle Mergault n'a pas tellement apprécié qu'un auditeur s'en prenne à elle, ce mercredi et n'a pas hésité à le renvoyer dans ses cordes. Une petite vexation qui a bien fait rire ses collègues et Laurent Ruquier...

Pour faire partie des Grosses Têtes, l'une des émissions cultes de la radio RTL, une règle est importante : l'autodérision ! Les sociétaires, qui changent chaque jour autour de la table, n'hésitent jamais, en effet, à se moquer les uns des autres dans une ambiance toujours bon enfant. Mais parfois, certains ne peuvent s'empêcher de prendre la mouche... comme Isabelle Mergault, ce mercredi ! Alors que Gérard Jugnot, qu'elle connait bien, était invité aux côtés des chroniqueurs, un auditeur a été interrogé sur une expérience de figuration sur un film réalisé par celui-ci, C'est beau la vie quand on y pense (sorti en 2017), dans lequel jouait l'humoriste. Mais s'il est "resté trois jours à Toulon" pour le tournage, il n'a pas pu la rencontrer, selon lui car celle-ci "n'a pas daigné" se déplacer. Un mot qui l'a fait bondir !

Sous les rires de ses collègues, notamment Max Boublil ou Fabien Olicard, la sexagénaire s'est agacée : "C'est pas que j'ai pas daigné, monsieur ! Il s'appelle comment, là, l'autre que j'ai au téléphone ? Marc ? Ça va, calmez-vous oui !", a-t-elle éclaté. Avant d'expliquer pourquoi elle n'était pas allée dans le sud de la France : "Moi je fais où on me dit de faire ! Je ne suis pas allée à Toulon, c'est pas que j'ai pas daigné... C'est que je n'étais pas payé pour !". "La pauvre !" Une version immédiatement confirmée par Gérard Jugnot, qui avait également fait tourner son fils Arthur dans le film : "Y avait pas de rôle pour elle à ce moment là !". Isabelle Mergault en a alors profité pour en rajouter une couche : "C'est très méprisant... Non mais raccrochez !". "Il met une mauvaise ambiance, hein !", a alors commenté Fabien Olicard, avant qu'un autre chroniqueur ne tente de calmer l'humoriste et réalisatrice en lui expliquant que ce fameux Marc était tout simplement "très déçu" de ne pas l'avoir croisée ! Un moment qui a enchanté les auditeurs en tout cas, et ils ont été nombreux à apporter leur soutien à l'amie de Laurent Ruquier. "Mythique !", "Quelle répartie" ou encore "La pauvre, les gens sont méchants", peut-on lire sur Instagram. Mais nul doute qu'Isabelle Mergault n'en veut pas vraiment au pauvre Marc pour son mot mal choisi... Et que la prochaine fois, elle partira à sa rencontre !