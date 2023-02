"Il s'est cassé deux côtes !" : Patrick Fiori victime d'un accident redoutable sur le tournage d'Alibi.com 2

Le film Alibi.com 2 a été présenté le 16 janvier 2023 lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le public l'a ensuite découvert lors d'une avant-première exclusive organisée le 6 février au Grand Rex de Paris. Les lions sont désormais lâchés : le nouveau long-métrage inédit de la Bande à Fifi est finalement au programme, un peu partout en France. L'occasion de retrouver nos magouilleurs préférés, Greg mais aussi sa douce Flo, qu'il a prévu d'épouser quitte à devoir abandonner ses activités professionnelles.

Ils sont nombreux à avoir accepté de jouer le jeu. Nathalie Baye et Didier Bourdon, qui incarnent à l'écran les parents d'Élodie Fontan, ont même tourné une scène de nu - à l'aide de doublures, tout de même, pour certains plans, rassurez-vous. Parmi les nombreux guests à avoir rejoint l'aventure, on relève notamment l'hilarante Catherine Benguigui, actuellement à l'affiche de la série Demain nous appartient, mais aussi celle de Patrick Fiori, dont l'expérience fut très courte... mais très intense. Invité sur le plateau de l'émission Télématin, sur France 2, Philippe Lacheau a effectivement révélé que son très cher ami chanteur avait été victime d'un petit accident alors qu'il tournait sa seule et unique séquence.

Il est doublé mais...

Loin d'être rancunnier, Patrick Fiori a carrément enregistré un message adressé au comédien, qu'il a filmé depuis l'aéroport, et qui a été diffusé sur le plateau de Télématin. "C'est un amour, explique Philippe Lacheau. Patrick, franchement, je le remercie. Il n'est pas là longtemps dans le film. Il est venu de Corse quand même. Il prend l'avion, il tourne le truc qui est pas long... et il se casse deux côtes. Il est doublé mais y a quand même un truc où... et il se casse deux côtes pour de vrai. Et il repart en Corse avec deux côtes cassés. Et au final, je le remercie parce que même si il n'est pas là longtemps, il y a une explosion de rire. Il mérite, en tout cas, d'avoir été payé très cher !" Le jeu en valait-il la chandelle ? Pour le savoir, rendez-vous au cinéma !