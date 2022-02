"Je me tapais sur le visage" : Robert Pattinson révèle un souvenir particulier sur le tournage d'Harry Potter

C'est l'événement que tous les fans de Robert Pattinson attendent depuis longtemps. Mercredi 2 mars, le nouveau film de Batman sort dans les salles obscures. Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C à Vous ont eu l'honneur de recevoir l'acteur et sa partenaire Zoë Kravitz sur le plateau de l'émission de France 5 mardi 22 février 2022.

S'ils ont évidemment évoqué le tournage de la saga et la pression qui pesait sur les épaules du britannique, un autre sujet a été abordé : le rôle de Cédric Diggory que Robert Pattinson tenait dans l'épisode Harry Potter et la Coupe de feu. Mohamed Bouhafsi a évoqué une anecdote particulière concernant le tournage pour Robert Pattinson : un petit souci de maquillage du au stress et à l'angoisse que le comédien de 35 ans ressentait à l'époque : "Vous étiez tétanisé, tellement que vous aviez des blessures artificielles sur le visage et ça fondait parce que vous étiez stressé".

Cette anecdote, Robert Pattinson ne l'a pas contredite. Il faut dire qu'il s'agissait de son tout premier long-métrage. Et devoir faire ses preuves dans une telle production avait de quoi donner des sueurs froides au jeune acteur qu'il était : "Je n'arrivais pas à me mettre en condition, je ne me rendais pas compte à quel point..." Peu confiant et sous pression, Robert Pattinson allait se cacher aux toilettes pour se remettre les idées en place, et pas de la plus douce des manières : "Je me tapais sur le visage !", a-t-il indiqué. Sauf que maquillé, tous les efforts des équipes étaient réduits à néant à cause des coups qu'il se donnait.

"Évidemment, tout le maquillage s'est mis à couler, donc il fallait que je rappelle la maquilleuse pour qu'elle me remette du maquillage à chaque fois. C'était un peu stressant", a avoué Robert Pattinson. Depuis, l'acteur a pris ses marques dans le cinéma international. Ce n'est pas pour rien qu'il a décroché le rôle du super-héros Batman dans le prochain épisode de la franchise. Heureusement qu'il devait porter un masque. On a du mal à imaginer ce que ça aurait été cette fois-ci...